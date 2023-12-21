Синоптик Леус: Москва перевыполнила декабрьскую норму осадков на 6%

В этом году в Москве выпало большое количество снега. Норма декабря уже оказалась перевыполнена. На метеостанции ВДНХ зарегистрировали 106% от положенного по климату объема осадков, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.