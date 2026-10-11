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Заговор на тему России: Трамп заявил в Верховный суд на Клинтон

Заговор на тему России: Трамп заявил в Верховный суд на Клинтон

Президент США Дональд Трамп попросил Верховный суд восстановить его иск о "сговоре" Хиллари Клинтон с демократами ради распространения слухов о его связях с Россией.

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