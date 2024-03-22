Секретарь местного совета сможет выдавать выписки из реестра нотариальных документов

Секретарь местного совета сможет выдавать выписки из реестра имеющихся нотариальных документов. Парламент принял в первом чтении законодательную инициативу о внесении изменений в Закон о местном публичном управлении.
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