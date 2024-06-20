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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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ИИ пока не приносит много денег разработчикам ПО, несмотря на бум технологии...

ИИ пока не приносит много денег разработчикам ПО, несмотря на бум технологии...

ИИ пока не приносит много денег разработчикам ПО, несмотря на бум технологииНесмотря на активное внедрение ИИ в свои продукты, производители программного обеспечения пока не могут извлечь из этого достойную прибыль, в то время как производители оборудования, ориентированного на искусственный интеллект, показывают взрывной рост цен, сообщает Bloomberg.

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