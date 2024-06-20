ИИ пока не приносит много денег разработчикам ПО, несмотря на бум технологии...

ИИ пока не приносит много денег разработчикам ПО, несмотря на бум технологииНесмотря на активное внедрение ИИ в свои продукты, производители программного обеспечения пока не могут извлечь из этого достойную прибыль, в то время как производители оборудования, ориентированного на искусственный интеллект, показывают взрывной рост цен, сообщает Bloomberg.