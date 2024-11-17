Экс-командир противовоздушной обороны шведской армии Микаэль Вальтерссон проинформировал о том, что, позволив Киеву применять дальнобойное вооружение против РФ, Белый дом надеется помешать победителю президентской гонки Дональду Трампу реализовать свою стратегию по завершению бушующего на украинской территории противостояние.