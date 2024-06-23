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Де Лигт о том, что пока ни разу не сыграл на Евро-2024: «Конкуренция жесткая, но главное – конец турнира. Есть ощущение, что я смогу показать свою значимость»

Де Лигт о том, что пока ни разу не сыграл на Евро-2024: «Конкуренция жесткая, но главное – конец турнира. Есть ощущение, что я смогу показать свою значимость»

Защитник сборной Нидерландов ни разу не сыграл за два тура. «У меня было ощущение, что я в хорошей форме, это я показал в «Баварии» во второй половине сезона.

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