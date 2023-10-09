Какие дела будут считаться грехом, а какие благостью на неделе с 9 по 15 октября 2023 Алёна ЮрьеваНа неделе с 9 по 15 октября 2023 года православные верующие и люди, придерживающиеся национальных традиций, отмечают ряд важных дней, связанных с церковными и народными праздниками.