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Юнармейцы Благовещенска стали лидерами в военно-спортивной игре «Победа»

Юнармейцы Благовещенска стали лидерами в военно-спортивной игре «Победа»

На основе воспоминаний участницы Курской битвы – Людмилы Шевчук, ребята собирали утерянные исторические документы и выполнили задания на тематических станциях.

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