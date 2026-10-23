ЯКУТСК, 23 октября, ФедералПресс. Ветеран специальной военной операции и Герой России Александр Находкин назвал спасение 19 человек, пропавших на острове Большой Ляховский в Якутии, одним из самых ярких эпизодов своей биографии.
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