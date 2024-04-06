Строгие запреты Благовещения 7 апреля 2024 года, которые нельзя нарушать, народные приметы и обычаи Вера ЧеренкоДля всех христиан Благовещение считается важным и знаменательным религиозным праздником, который связан с множеством верований о привлечении достатка и благополучия в дом, укреплении здоровья членов семьи и получении благосклонности от Высших сил.