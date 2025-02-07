Мама-тигрица и три котёнка попали на фотоловушку: очаровательные фото

Появление на свет сразу трёх тигрят – большое событие для заповедника в Таиланде. Фотоловушка национального парка Кэнгкрачан в Таиланде зафиксировала нечто совершенно очаровательное: самку бенгальского тигра и трио её симпатичных отпрысков, осторожно прогуливающихся по зарослям.
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