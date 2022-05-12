Житель Забайкальского края признан виновным в убийстве и других особо тяжких преступлениях в отношении малолетних

Доказательства, собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 49-летнему жителю Борзинского района.
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