AMuS: Макс Ферстаппен будет зарабатывать в Mercedes больше Хэмилтона

AMuS: Макс Ферстаппен будет зарабатывать в Mercedes больше ХэмилтонаGetty Images / Red Bull Content PoolКоманда Mercedes ждет дальнейшего развития политической ситуации в Red Bull Racing и в случае продолжения конфликта готовы предложить Максу Ферстаппену контракт на круглую сумму, сообщил корреспондент немецкого Auto Motor und Sport Михаэль Шмидт.
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