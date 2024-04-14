AMuS: Макс Ферстаппен будет зарабатывать в Mercedes больше Хэмилтона

AMuS: Макс Ферстаппен будет зарабатывать в Mercedes больше ХэмилтонаGetty Images / Red Bull Content PoolКоманда Mercedes ждет дальнейшего развития политической ситуации в Red Bull Racing и в случае продолжения конфликта готовы предложить Максу Ферстаппену контракт на круглую сумму, сообщил корреспондент немецкого Auto Motor und Sport Михаэль Шмидт.