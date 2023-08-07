Сегодня торжественно открылся районный военно-патриотический лагерь ´Родина´.

На плацу 83-го отдельного ордена Красной Звезды инженерно-аэродромного полка в четвертый раз поднялся ввысь Государственный флаг Республики Беларусь в честь открытия районного военно-патриотического лагеря ´Родина´ с круглосуточным пребыванием.