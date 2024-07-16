Глава Секретной службы США взяла на себя ответственность за покушение на Трампа

Глава Секретной службы США взяла на себя ответственность за покушение на Дональда Трампа. Кимберли Читл в интервью ABC News заявила, что ведомство отвечает за охрану экс-президента и она, как его директор, должна контролировать действия подчиненных по обеспечению безопасности.