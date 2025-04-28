Дело завели по факту ДТП с перевозившим паломников автобусом в Александрове

В Александрове возбуждено уголовное дело по факту ДТП с экскурсионным пассажирским автобусом, перевозившим паломников, сообщили в пресс-службе главка Следственного комитета России по Владимирской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии