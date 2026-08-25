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Сколько раз Украина атаковала объекты Wildberries и Ozon и как помогут пострадавшим

Сколько раз Украина атаковала объекты Wildberries и Ozon и как помогут пострадавшим

Только для WB эксперты оценивали ущерб в 340–435 миллиардов рублейУкраина с середины июля начала наносить массовые удары по складам и распределительным центрам Wildberries, а спустя месяц начала бить и по объектам Ozon.

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