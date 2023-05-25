Аргументы недели

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Когда паяцы умолкают - это к лучшему

Когда паяцы умолкают - это к лучшему

Согласно статистическому контент-анализу западных СМИ,​ проведённому мною в 2023 году, значительно уменьшилась вербальная​ информационная атака​ против​ России со стороны зарубежных звёзд, артистов и всяческих паяцев-марионеток культуры и искусства.

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