Когда паяцы умолкают - это к лучшему

Согласно статистическому контент-анализу западных СМИ,​ проведённому мною в 2023 году, значительно уменьшилась вербальная​ информационная атака​ против​ России со стороны зарубежных звёзд, артистов и всяческих паяцев-марионеток культуры и искусства.