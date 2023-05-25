Когда паяцы умолкают - это к лучшему

Согласно статистическому контент-анализу западных СМИ, проведённому мною в 2023 году, значительно уменьшилась вербальная информационная атака против России со стороны зарубежных звёзд, артистов и всяческих паяцев-марионеток культуры и искусства.
Согласно статистическому контент-анализу западных СМИ, проведённому мною в 2023 году, значительно уменьшилась вербальная информационная атака против России со стороны зарубежных звёзд, артистов и всяческих паяцев-марионеток культуры и искусства.
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