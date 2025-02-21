Порядка 2000 сотрудников двух немецких автозаводов грозит сокращение

Руководство автопроизводителя Porsche намерено продлить регистрацию товарного знака в России. Такое решение в концерне приняли по итогам переговоров между США и РФ, несмотря на колоссальные убытки, компания планирует остаться на российском рынке до 23 октября 2035 года.