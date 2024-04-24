Фармацевтическую субстанцию этанола предложили использовать только при производстве лекарств

Изменения вносятся в Закон «Об обращении лекарственных средств» и призваны усовершенствовать правовое регулирование выпуска лекарств и создать условия для развития производства отечественных фармацевтических субстанций, чтобы комплексно и стабильно обеспечить жителей доступными препаратами.
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