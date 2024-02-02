Календарь православных праздников на февраль 2024 года

Февраль — месяц, насыщенный духовными событиями и святыми праздниками в православном календаре. В этот период верующие отмечают более 90 православных праздников, среди которых особое место занимает главное событие — Сретение Господне, выпадающее на 15 февраля.
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