📹❗️Перед нами уничтоженный основной боевой танк Т-72ЕА в чешской модификации ВСУ, разработанный на базе Т-72М1 ВСУ.
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📹❗️Перед нами уничтоженный основной боевой танк Т-72ЕА в чешской модификации ВСУ, разработанный на базе Т-72М1 ВСУ.