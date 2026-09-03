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Регионы России

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Acemagic представила мини-станцию F9A с процессором AMD Ryzen AI Max PRO 495

Acemagic представила мини-станцию F9A с процессором AMD Ryzen AI Max PRO 495

Компания Acemagic анонсировала новую мини-рабочую станцию F9A, которая при компактных габаритах 158,5×158,5×81,5 мм и объеме корпуса всего 2 литра оснащена флагманским мобильным процессором AMD Ryzen AI Max PRO 495.

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