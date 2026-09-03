Acemagic представила мини-станцию F9A с процессором AMD Ryzen AI Max PRO 495

Компания Acemagic анонсировала новую мини-рабочую станцию F9A, которая при компактных габаритах 158,5×158,5×81,5 мм и объеме корпуса всего 2 литра оснащена флагманским мобильным процессором AMD Ryzen AI Max PRO 495.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АЗ Пляжи Сирия време...
- АЗ Пляжи Сирия време...
- В популярных корм...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым