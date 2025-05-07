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Экономист Фролов: регулярные переводы на карту могут обернуться налоговой проверкой

Экономист и основатель стартапа «Самбанкинг» Борис Фролов рассказал, что банковские переводы между гражданами могут осуществляться без налоговых последствий, если это подарки или иные безвозмездные поступления.

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