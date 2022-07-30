Школьники в обязательном порядке будут обсуждать ценности российского общества

Новые классные часы появятся с 5 сентября. фото: edu.gov.ru Во всех школах России с 5 сентября появятся классные часы, на которых, в том числе, будут обсуждать ценности российского общества, закреплённые в стратегии национальной безопасности страны.
Новые классные часы появятся с 5 сентября. фото: edu.gov.ru Во всех школах России с 5 сентября появятся классные часы, на которых, в том числе, будут обсуждать ценности российского общества, закреплённые в стратегии национальной безопасности страны.
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