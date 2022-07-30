smi.today

3 011 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ludmila Cernega
    Дураков не сеют, не пашут, они сами родятся, как говорила моя бабушка.Санду обвинила Ро...
  • Питер Эсклянов
    Истоки такого поведения подростков нужно искать в семьеУстановлены лично...
  • Надежда Никитина
    По большому счету у них два выхода. Или запускать Северный -2 или замерзнуть. Но, дело даже не в замерзании, остановк...Германия надеется...

Школьники в обязательном порядке будут обсуждать ценности российского общества

Школьники в обязательном порядке будут обсуждать ценности российского общества

Новые классные часы появятся с 5 сентября. фото: edu.gov.ru Во всех школах России с 5 сентября появятся классные часы, на которых, в том числе, будут обсуждать ценности российского общества, закреплённые в стратегии национальной безопасности страны.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх