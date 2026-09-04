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Кофе или чай: что оказалось лучше для костей после 60 лет

После 60 лет даже привычный выбор между кофе и чаем может иметь значение для здоровья костей. Ученые десять лет наблюдали почти за 10 000 женщин и обнаружили небольшую, но любопытную разницу между любителями этих напитков.

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