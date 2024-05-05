Стали известны подробности жизни предполагаемого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Руководил гаражным кооперативом, чинил машины, а когда началась мобилизация – сбежал за границу Предполагаемый фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Николай Сурнов, ликвидированный недавно в Ленинградской области, уехал из России сразу после объявления мобилизации в 2022 году.