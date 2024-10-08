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84-летний Аль Пачино объявил о расставании с 30-летней Нур Альфаллой после того, как её заметили с другим мужчиной

84-летний Аль Пачино объявил о расставании с 30-летней Нур Альфаллой после того, как её заметили с другим мужчиной

84-летний Аль Пачино прокомментировал статус своих отношений с 30-летней Нур Альфаллой. Накануне девушку, которая в прошлом году родила от звезды "Крёстного отца" сына, заметили в обществе другого мужчины — 68-летнего комика и ведущего Билла Марера, что спровоцировало слухи о её расставании с Аль Пачино.

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