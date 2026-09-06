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Газета.ру

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Сенатор Карасин: Уикофф и Кушнер получили в Кремле хороший багаж для встречи в Киеве

Сенатор Карасин: Уикофф и Кушнер получили в Кремле хороший багаж для встречи в Киеве

Американская делегация увезла с собой в Киев «хороший багаж» по итогам встречи российского президента Владимира Путина со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

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