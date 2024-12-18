AS

Anatoliy Skorohodov

Почему же мы не уничтожаем русофобов в Европе, и далее по весям? Там столько мразей потешаются над нами. Взрывают знаковых людей России. Всё миндальничаем? Сталин действовал иначе. Ему было плевать на то, что там скажут европейские прошмандовки. А мы с этим ООН вечно в дураках остаёмся, словно терпилы. В этой организации давно уже подавляющее большинство сидит на моральных подачках Вашингтона. А мы пытаемся найти в них искру разума. А этому пожизненный срок за генерала. И таких в Россию завезли не один миллион. Они всю Россию взорвут. У еврея Сороса денег на это хватит.