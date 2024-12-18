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ФСБ показала кадры допроса задержанного за убийство Кириллова

Федеральная служаба безопасности России показала кадры допроса задержанного за убийство начальника войск РХБЗ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

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Комментарии
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AS
Anatoliy Skorohodov
Почему же мы не уничтожаем русофобов в Европе, и далее по весям? Там столько мразей потешаются над нами. Взрывают знаковых людей России. Всё миндальничаем? Сталин действовал иначе. Ему было плевать на то, что там скажут европейские прошмандовки. А мы с этим ООН вечно в дураках остаёмся, словно терпилы. В этой организации давно уже подавляющее большинство сидит на моральных подачках Вашингтона. А мы пытаемся найти в них искру разума. А этому  пожизненный срок за генерала. И таких в Россию завезли  не один миллион. Они всю Россию взорвут. У еврея Сороса денег на это хватит.
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