️ХАМАС подтвердил гибель лидера Исмаила Хании

️ХАМАС подтвердил гибель главы политбюро Хании в результате израильского удара. В заявлении радикального палестинского движения отмечается, что это произошло в результате израильского ракетного удара по его резиденции в Тегеране после участия Хании в церемонии инаугурации избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана.