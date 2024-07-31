️ХАМАС подтвердил гибель лидера Исмаила Хании

️ХАМАС подтвердил гибель главы политбюро Хании в результате израильского удара. В заявлении радикального палестинского движения отмечается, что это произошло в результате израильского ракетного удара по его резиденции в Тегеране после участия Хании в церемонии инаугурации избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана.
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