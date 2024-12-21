Генштаб ВСУ заявил об изменениях в составе войск из-за сложной обстановки на фронте

КИЕВ, 21 декабря, ФедералПресс. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) выразил недовольство публикацией газеты The Guardian, которая сообщила о том, что командование Воздушных сил получило указание переводить некоторых специалистов ПВО в пехоту.
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