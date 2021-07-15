Мир в котором мы живём

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Мир сошёл с ума: Зоофилы бросили вызов Европе

Мир сошёл с ума: Зоофилы бросили вызов Европе

Наши европейские соседи окончательно выжили из ума. Им мало заднеприводных мужиков и женщин со свисающим причиндалом.

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Александр Турчин
Пидорасов и их производное на кол!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Homo Sapiens
достали пидары!
мирас Закироув
Пора Гейевропу зачищать!
Сергей Росси
Не надо, это ошибка. Именно такая Европа нам и нужна. Вот такая их армия, вот такой их бизнес. Сами себя разложат ))
мирас Закироув
Не..., наша молодежь с 5 лет сидит В телефоне и смотрят всякую гадость, и разлагаются.
Сергей Росси
Так вот ее и нужно воспитывать .
мирас Закироув
А насчет воспитания я согласен
Алексей Зверев
Николай Смирнов
Царь Питер-немец с перепою, в Европу прорубил окно, и лезет через то окно, в Россию всякое гуано.
Николай Смирнов
Да это ж не новость, в США даже законы есть, каких животных можно трахать, давно узаконена зоофилия. В 2012 году военнослужащим силовых структур США официально разрешили секс с животными. А у всяких там шведов и финнов свинг и педофилия уже узаконены. На очереди некрофилия, копрофилия и другие извращения. С жиру бесятся. https://ledy-lisichka.livejournal.com/365767.html

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