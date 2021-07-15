Мир сошёл с ума: Зоофилы бросили вызов Европе

Мир в котором мы живёмПолитикаМир сошёл с ума: Зоофилы бросили вызов Европе Наши европейские соседи окончательно выжили из ума. Им мало заднеприводных мужиков и женщин со свисающим причиндалом.Вернуться к статье104НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ТурчинПидорасов и их производное на кол!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Homo Sapiensдостали пидары!МЗмирас ЗакироувПора Гейевропу зачищать!Сергей РоссиНе надо, это ошибка. Именно такая Европа нам и нужна. Вот такая их армия, вот такой их бизнес. Сами себя разложат ))МЗмирас ЗакироувНе..., наша молодежь с 5 лет сидит В телефоне и смотрят всякую гадость, и разлагаются.Сергей РоссиТак вот ее и нужно воспитывать .МЗмирас ЗакироувА насчет воспитания я согласенАлексей ЗверевНиколай СмирновЦарь Питер-немец с перепою, в Европу прорубил окно, и лезет через то окно, в Россию всякое гуано.Николай СмирновДа это ж не новость, в США даже законы есть, каких животных можно трахать, давно узаконена зоофилия. В 2012 году военнослужащим силовых структур США официально разрешили секс с животными. А у всяких там шведов и финнов свинг и педофилия уже узаконены. На очереди некрофилия, копрофилия и другие извращения. С жиру бесятся. https://ledy-lisichka.livejournal.com/365767.htmlКомментировать
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