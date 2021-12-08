В Москве задержан начальник уголовного розыска ОВД «Гольяново»

Об этом «Известиям» сообщили в столичном ГУ МВД России. В ведомстве рассказали об обращении мужчина, которому «некий гражданин» предложил избежать уголовной ответственности за денежное вознаграждение благодаря связям в правоохранительных органах.
Об этом «Известиям» сообщили в столичном ГУ МВД России. В ведомстве рассказали об обращении мужчина, которому «некий гражданин» предложил избежать уголовной ответственности за денежное вознаграждение благодаря связям в правоохранительных органах.
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