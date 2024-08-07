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Находящийся в Москве шотландец назвал причины для переезда в Россию

Находящийся в Москве шотландец назвал причины для переезда в Россию

Шотландец, находящийся в Москве, назвал пять причин для переезда в российскую столицу.Автор YouTube-канала Scottish guy in Moscow считает, что европейцы и американцы, которые никогда не были в России, многое теряют.

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