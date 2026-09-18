В Перми 19 и 20 сентября пройдут праздники в парках «Балатово» и «Счастье есть»

В пермских парках в предстоящие выходные, 19 и 20 сентября, состоятся праздничные мероприятия по случаю завершения летнего сезона.
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