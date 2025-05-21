Депутат заявил, что Россия и США могут заключить "картельное соглашение"

По мнению парламентария из Татарстана, подготовка к нему идет за кулисами мирных переговоров, а Украина станет разменной монетой Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев рассказал, какой видит "сделку" с президентом США Дональдом Трампом по поводу прекращения СВО.