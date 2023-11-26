Что России делать с «поп-возвращенцами»

Эксперты поспорили о мерах в отношении антироссийски настроенных деятелей культуры @ Скриншот из видео/Артем Геодакян/Вячеслав Прокофьев/ТАСС Tекст: Рафаэль Фахрутдинов В Россию продолжают возвращаться деятели культуры, которые ранее отметились эпатажными выходками и критикой в адрес ВС РФ.