БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Что России делать с «поп-возвращенцами»

Что России делать с «поп-возвращенцами»

Эксперты поспорили о мерах в отношении антироссийски настроенных деятелей культуры @ Скриншот из видео/Артем Геодакян/Вячеслав Прокофьев/ТАСС Tекст: Рафаэль Фахрутдинов В Россию продолжают возвращаться деятели культуры, которые ранее отметились эпатажными выходками и критикой в адрес ВС РФ.

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Комментарии
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Алекс Сэм
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19 час.
Россиянин
Зачем пустили в Россию вообще?
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12 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Повесить на одном суку этого оно дуню и сатаниста падальщика моргенхера
Ответить
42 мин.

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