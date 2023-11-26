Эксперты поспорили о мерах в отношении антироссийски настроенных деятелей культуры @ Скриншот из видео/Артем Геодакян/Вячеслав Прокофьев/ТАСС Tекст: Рафаэль Фахрутдинов В Россию продолжают возвращаться деятели культуры, которые ранее отметились эпатажными выходками и критикой в адрес ВС РФ.
Что России делать с «поп-возвращенцами»
Комментарии
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Алекс Сэм
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19 час.
Россиянин
Зачем пустили в Россию вообще?
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12 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Повесить на одном суку этого оно дуню и сатаниста падальщика моргенхера
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42 мин.
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