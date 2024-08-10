«Ювентус» интересуется Лангле из «Барселоны», Кивером из «Арсенала» и Лакруа из «Вольфсбурга»

Как передает TuttoMercatoWeb со ссылкой на Corriere dello Sport, после срыва трансфера французского защитника (он перешел из «Ниццы» в «Вест Хэм») туринцы настроены арендовать с обязательным выкупом Йосипа Шутало, игрока «Аякса».