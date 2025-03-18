Широко жилье мое родное. Какие большие квартиры продают в Барнауле и сколько они стоят?

Некоторые квартиры по площади сравнимы с небольшим спортзалом В Барнауле продают несколько просторных четырехкомнатных квартир, которые по площади сравнимы с некрупным офисом, небольшим спортзалом или даже мини-отелем и идеально подходят для комфортного проживания большой семьи, сообщает "Авито".