Широко жилье мое родное. Какие большие квартиры продают в Барнауле и сколько они стоят?

Некоторые квартиры по площади сравнимы с небольшим спортзалом В Барнауле продают несколько просторных четырехкомнатных квартир, которые по площади сравнимы с некрупным офисом, небольшим спортзалом или даже мини-отелем и идеально подходят для комфортного проживания большой семьи, сообщает "Авито".
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