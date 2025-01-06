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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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«У русских слишком много власти». Инсайдеры: мигранты хотят создать в РФ свою партию — но Путин не позволит

«У русских слишком много власти». Инсайдеры: мигранты хотят создать в РФ свою партию — но Путин не позволит

Автор: Анастасия Яланская Лидеры зарубежных диаспор решили создать в России партию «Национальностей».

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Комментарии
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Балу -
Как только открыл пасть насчет прав мигрантов - сразу на хрен из России!... Когда ж уже закроют границу и перестанут пускать этих баранов!... Гнать их на хрен всех, в том числе тех, которые купили гражданство...
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3 час.
М
Марк
Я считаю, что все диаспоры иностранные должны быть ликвидированы, дабы чтобы они не морочили голову нашей власти.
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3 час.
РР
Русский Россиянин
Стране пришла попа, спасибо путину за толерантность, а он не против, без них как он озвучил никуда, скоро в кремле будет сидеть джамшуд и руководить нашей страной, добро пожаловать в геноцид 90ых. Страну растоптал полностью, отдал на растерзание инородцев, в каждом городе России толпы бородачей, а им дела нет
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1 час.

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