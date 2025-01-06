«У русских слишком много власти». Инсайдеры: мигранты хотят создать в РФ свою партию — но Путин не позволит

Балу - Как только открыл пасть насчет прав мигрантов - сразу на хрен из России!... Когда ж уже закроют границу и перестанут пускать этих баранов!... Гнать их на хрен всех, в том числе тех, которые купили гражданство...

М Марк Я считаю, что все диаспоры иностранные должны быть ликвидированы, дабы чтобы они не морочили голову нашей власти.