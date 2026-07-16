Замкомандующего Воздушными силами ВСУ подал в отставку

Замкомандующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров подал в отставку. В Facebook* он отметил, что пришёл в Силы обороны в 2022 году, чтобы «побеждать, а не имитировать деятельность», и подчеркнул, что верит в будущее Украины.