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Замкомандующего Воздушными силами ВСУ подал в отставку

Замкомандующего Воздушными силами ВСУ подал в отставку

Замкомандующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров подал в отставку. В Facebook* он отметил, что пришёл в Силы обороны в 2022 году, чтобы «побеждать, а не имитировать деятельность», и подчеркнул, что верит в будущее Украины.

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