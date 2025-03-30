Йеменские хуситы ударили ракетами по целям в Израиле и атаковали авианосец США

Йеменские хуситы нанесли удары баллистическими ракетами по израильскому аэропорту Бен-Гурион и военной цели в Тель-Авиве, а также атаковали военные корабли США, помешав им продвинуться в южную часть Красного моря.
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