Суд отказал Юговскому комбинату в споре с ФНС на 600 млн рублей

Арбитражный суд Пермского края отказал ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» в отмене решения налогового органа о доначислении НДС, штрафа и пеней на общую сумму 600 млн рублей, согласившись с выводами ФНС о необоснованном применении комбинатом пониженной ставки налога.