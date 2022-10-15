В этот день в 1959 году в результате успешной операции КГБ СССР был ликвидирован Степан Бандера

15 октября 1959 года в Мюнхене, где проживал последние годы глава украинских националистов Степан Бандера, произошло очередное покушение на него, ставшее летальным.
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