Военное обозрение

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В этот день в 1959 году в результате успешной операции КГБ СССР был ликвидирован Степан Бандера

В этот день в 1959 году в результате успешной операции КГБ СССР был ликвидирован Степан Бандера

15 октября 1959 года в Мюнхене, где проживал последние годы глава украинских националистов Степан Бандера, произошло очередное покушение на него, ставшее летальным.

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