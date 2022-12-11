Центровой «Денвера» Никола Йокич оформил 80-й трипл-дабл в карьере, набрав 31 очко, сделав 14 передач и 12 подборов в победном матче против «Юты» (115:110).
Популярные статьи
- Виктор Онопко: «В Испании простой человек может позволить себе намного больше вещей, чем в России: цены там ниже, а уровень жизни выше»
- Кострубов о бое с Текилой: «Лям ему, лям мне и погнали. Бесплатно я уже получал по лицу в своей жизни»
- Ашраф Хакими: «Африканские сборные уважают чуть меньше. В Африке есть отличные игроки, которые заслуживают большего уважения»
Свежие комментарии