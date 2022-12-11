Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

Никола Йокич оформил 80-й трипл-дабл в карьере

Никола Йокич оформил 80-й трипл-дабл в карьере

Центровой «Денвера» Никола Йокич оформил 80-й трипл-дабл в карьере, набрав 31 очко, сделав 14 передач и 12 подборов в победном матче против «Юты» (115:110).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх