На Украине «эксперты» заговорили об операции «территориальный обмен»

После ликвидации очередного котла вместе с окружёнными там силами противника на северо-востоке Харьковской области площадь территорий, взятых Вооружёнными силами России под контроль на Харьковщине и Сумщине, превысила площадь территорий Донецкой Народной Республики, остающихся под контролем ВСУ.
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