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«Слепая любовь» приговорила экс-первую ракетку мира по теннису к выплате банку миллионов долларов

«Слепая любовь» приговорила экс-первую ракетку мира по теннису к выплате банку миллионов долларов

Испанская теннисистка и бывшая первая ракетка в одиночном и парном разрядах Аранча Санчес Викарио, завоевавшая четыре титула Большого шлема, сейчас переживает финансовый крах, который она назвала «пробуждением ото сна .

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