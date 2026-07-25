«Слепая любовь» приговорила экс-первую ракетку мира по теннису к выплате банку миллионов долларов

Испанская теннисистка и бывшая первая ракетка в одиночном и парном разрядах Аранча Санчес Викарио, завоевавшая четыре титула Большого шлема, сейчас переживает финансовый крах, который она назвала «пробуждением ото сна .
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