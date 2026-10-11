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Мировое обозрение

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Платёж ниже, переплата больше: Риелтор раскрыла ловушку рефинансирования ипотеки

Платёж ниже, переплата больше: Риелтор раскрыла ловушку рефинансирования ипотеки

Главное в тезисах: Тезис 1: Риелтор Марина Маньянова называет порог выгоды для рефинансирования ипотеки — новая ставка должна быть ниже действующей минимум на 3–4 процентных пункта.

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