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Вот уж какой овощ поистине универсален, так это кабачок!

Вот уж какой овощ поистине универсален, так это кабачок! Как только его не готовят: и тушат, и варят, и жарят, и запекают, и даже варенье делают… Вкусные жареные кабачки ИНГРЕДИЕНТЫ 1 кабачок среднего размера 3 зубчика чеснока 1 средний пучок петрушки 1/2 ст.

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